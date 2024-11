ITU-Working-Party-5A tagt in Genf

Noch bis Ende der Woche findet in Genf bei der ITU die zweiwöchige Herbsttagung der ITU Working Party 5A „Land mobile service excluding IMT; amateur and amateur-satellite service“ statt. Diese Tagungen dienen der Vorbereitung der WRC-27, die in drei Jahren stattfindet. Anders als bei den WRCs 2023 und 2019 steht 2027 zwar kein explizites Thema mit direktem Amateurfunkbezug auf der Agenda. Gleichwohl haben die Mitglieder der Untergruppe WP5A-5 genug zu tun: