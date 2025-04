JARL betreibt auf der Osaka-Kansai Expo 2025 die Sonderstation 8K3EXPO

Der japanische Amateurfunkverband JARL unterstützt die Weltausstellung Expo 2025 in Osaka, Kansai, Japan als offizieller so genannter Site Operation Supplier ( jarl.gr.jp/jarl-kansai_expo2025/ ). In dieser Rolle betreibt die JARL die Sonderstation 8K3EXPO auf dem Veranstaltungsgelände der Weltausstellung. Betriebszeitraum ist vom 13. April bis zum 13. Oktober, also über 184 Tage und somit die volle Dauer der Expo. Man ist im Bereich von 1,8 MHz bis 10 GHz QRV.

Laut JARL "sei dies die erste Amateurfunkstation in der Geschichte, der ein Rufzeichen zugewiesen wurde, das mit '8K' beginnt" – ein Präfix, der Kansai und Kinki symbolisieren soll. Durch den Betrieb einer Amateurfunkstation auf dem Expo-Gelände will die JARL die Weltausstellung nicht nur in Japan, sondern in der ganzen Welt über die globale Amateurfunkgemeinschaft bekannt machen.



Die Weltausstellung Expo 2025 findet vom 13. April bis zum 13. Oktober 2025 in Osaka, Japan statt. Der Austragungsort erhielt bereits im November 2018 durch das Internationale Ausstellungsbüro BIE den Zuschlag. Mit Jekaterinburg, Baku und Paris bestanden weitere Bewerber. Das diesjährige Motto lautet Designing Future Society for Our Lives („Die künftige Gesellschaft für unser Leben gestalten“). Nach der Expo ’70 ist dies bereits die zweite Weltausstellung in der Präfektur Osaka. Sie fand damals in Suita, einem Vorort von Osaka, statt. In diesem Jahr nehmen 158 Länder an der Weltausstellung teil, darunter auch Deutschland (https://expo2025germany.de/). Im Jahr 2000 war Deutschland selbst Gastgeber der Expo, die in Hannover stattfand.



(Bild: EXPO 2025 Logo, gemeinfrei, Wikipedia)