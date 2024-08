Jetzt anmelden für das Funktionsträgerseminar vom 16. bis 18. September

In der dritten Septemberwoche öffnet die Geschäftsstelle in Baunatal von Montag bis Mittwoch ihre Türen und bietet eine Schulungen für (angehende) Funktionsträger im DARC e.V. an. Die Ehrenamtlichen können sich über die Strukturen des Verbandes informieren und erhalten Unterstützung und Tipps für die Ausübung ihres Amtes in den Ortsverbänden.