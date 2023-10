Jetzt anmelden zum DARC-Seminar „Antennensimulation mit 4nec2“

Am Samstag, den 16. März 2024 bietet der DARC e.V. das Seminar „Antennensimulation mit 4nec2“ an. Funkamateure experimentieren mit Antennen bekanntlich oft empirisch. Dabei ist die Freeware 4nec2 ein leistungsfähiges Tool zur Vorhersage und Analyse der Wirkungsweise von Antennen. Im Seminar lernen Sie den Umgang mit der Software und simulieren Ihre Antennen selbst! Das Seminar richtet sich an Anfänger, aber auch an Teilnehmer die mit 4nec2 schon gearbeitet haben, sich aber noch nicht sicher im Umgang damit fühlen.