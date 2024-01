Jetzt anmelden zum Seminar „Grundlagen der Mikrocontroller am Beispiel des ARDUINOs“

„Grundlagen der Mikrocontroller am Beispiel des ARDUINOs“ lautet der Titel eines Seminars, das Dipl.-Ing. Mathias Dahlke, DJ9MD, am 23. und 24. Februar 2024 im AFZ in Baunatal, Lindenallee 6, hält. Es sind nur noch wenige Plätze frei – bei Interesse bitte schnell anmelden!

Das Seminar richtet sich an interessierte Anfänger in Sachen Mikrocontroller. Anhand der Opensource-Plattform ARDUINO gibt es eine Einführung in die Grundlagen der Arbeitsweise von Mikrocontrollern.