Jetzt noch schnell Anmelden: Antennensimulation mit 4nec2 für Fortgeschrittene

Für das DARC-Seminar „Antennensimulation mit 4nec2 für Fortgeschrittene“ am 9. November gibt es noch sehr wenige Restplätze – melden Sie sich jetzt noch schnell dazu an, um dabei zu sein. Das Seminar findet in der DARC-Geschäftsstelle, Lindenallee 6 in 34225 Baunatal statt. Dozent Thilo Kootz, DL9KCE, setzt auf den Kenntnissen seines 4nec2-Vorgängerseminars auf und vertieft inhaltlich die Antennensimulation. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen 17:30 Uhr. Die verbindliche Anmeldung erfolgt auf events.darc.de/4nec2-fort-2024/ .