Keine Funk-QSO-Party zum 74. Geburtstag des DARC e.V. am 10. September

Am 10. September, jährt sich der 74. Geburtstag des DARC e.V. Normalerweise findet zu diesem Anlass schon seit Jahren abends eine Funk-QSO-Geburtstagsparty auf dem 80-m-Band in SSB statt. Dieses Jahr jedoch sind die Funkbedingungen abends auf dem 80-m-Band so schlecht, dass kaum QSOs in und über ganz DL möglich sind.