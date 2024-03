Klettern und Amateurfunkbetrieb in den Dolomiten am Piz Boè

Frank Heidamke, DJ2FR, möchte euch virtuell mitnehmen auf luftige 3152 Meter Höhe. Der Piz Boè in den Dolomiten lockt mit einem der schwierigsten aller bisher gebauten Klettersteige, dem Piazzetta-Klettersteig. Und ja tatsächlich, der Gipfel ist für fast jedermann erreichbar. Vielleicht eine nette Idee für eine eigene erlebnisreiche Funkexpedition. Darüber berichtet DJ2FR in seinem Vortrag am Dienstag, den 5. März um 20 Uhr auf treff.darc.de .