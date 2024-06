Kommt es am Montag zu einem schweren Magnetsturm?

Die NOAA-Meteorologen sagen, dass geomagnetische Stürme der Klasse G2 am 10. Juni möglich sind, wenn der gewaltige koronale Masseauswurf (CME), der von der M9,7-Eruption am Freitag ausgelöst wurde, die Erde treffen sollte. Ein direkter Treffer würde wahrscheinlich einen schweren geomagnetischen Sturm der G2-Klasse verursachen. Allerdings ist eher mit einem "Streifschuss" zu rechnen, so dass nur ein mäßiger Sturm (G1) zu erwarten ist. Schaut euch die Modellanimation des CME und seine Ankunft im WSA-ENLIL-Modell hier an: www.swpc.noaa.gov/products/wsa-enlil-solar-wind-prediction.