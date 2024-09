Kostenloser Online-CW-Kurs für motivierte CW-Anfänger

Hajo Weigand, DJ9MH, aus dem OV Bad Neustadt/Saale (B10) plant ab dem 14. Oktober einen weiteren Online-CW-Kurs für hoch motivierte CW-Anfänger. Der kostenlose Kurs lehnt sich an die Plattform Learn CW Online (LCWO, lcwo.net ) an und soll bis Ende Januar 2025 dauern. Geplant sind drei Übungstreffen pro Woche von je 30 Minuten Dauer am Montag, Mittwoch und Freitag ab 20 Uhr Ortszeit. Die genauen Wochentage und die Uhrzeit werden noch mit den Teilnehmern abgesprochen. Der kostenlose Kurs ist auf zwölf Teilnehmer begrenzt.