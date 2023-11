Kurzartikel für die Rubrik „Tipps und Tricks“ gesucht

Die Redaktion CQ DL sucht neue Artikel für die Rubrik „Tipps und Tricks“. Der aktuelle Vorrat ist so gut wie aufgebraucht, es liegen derzeit nur noch zwei dieser gern gelesenen Kurzbeiträge in der Redaktion unveröffentlicht vor. Neben der Information über technische Kniffe, Tipps und Tricks haben diese Kurzbeiträge noch eine besondere Funktion: Sie kommen stets dann zum Einsatz, wenn ein anderer technischer Artikel layoutseitig nicht seitenfüllend aufgeht.

Aus der Natur der Sache kann es demzufolge einen Moment dauern, bis diese Beiträge zum Zuge kommen, bis eben eine passende Lücke auftritt. Allerdings sind sie für die Heftgestaltung gern gesehen. Diese Kurzbeiträge haben meist eine Länge von 500 bis 3000 Zeichen Länge, gern noch mit einer Abbildung dabei. Tipps zur Erstellung von Beiträgen (Anforderung an Text und Bild) können Sie in den Autorenhinweisen unter https://www.darc.de/nachrichten/amateurfunkmagazin-cq-dl/#c9918 (hier speziell „Allgemeine Autorenhinweise“) nachlesen. Haben Sie besondere Tipps für die Leser parat, wie man Bauteile besonders effizient einlötet? Vielleicht wollen Sie auch eine kleine Schutzschaltung vorstellen … Manuskriptangebote nehmen wir gerne per E-Mail an redaktion(at)darc.de entgegen. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.