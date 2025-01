Kurze Dipole: Chancen und Risiken

Wer aus einer Mietwohnung auf Kurzwelle funken will, muss sich oft mit kleinen, kurzen Antennen zufrieden geben. Es bietet sich dann das Konzept der „hwg“-Antenne an, kurz für: „Hängen, was geht!“ Und wenn wenig geht? Wie schlimm ist es, Dipole immer weiter zu verkürzen? Was droht? Um ein Ergebnis kurz zusammen zu fassen: Ein 2 x λ/8-Dipol geht noch ganz brauchbar, während bei 2 x λ/16 eher ein „Dipol der Verzweiflung“ vorliegt: Hohe Verluste, aber wenigstens überhaupt ein Signal.