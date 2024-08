Leuchtturm- und Feuerschiff-Wochenende am 17./18. August

Am kommenden Wochenende findet, wie üblich im August, das Internationale Leuchtturm- und Feuerschiff-Wochenende (International Lighthouse and Lightship Weekend), kurz ILLW, statt. Bei der Funkaktivität auf den Bändern werden ebensolche in der Zeit vom 17. August 00:00 UTC bis 18. August 24:00 UTC aktiviert. Für den anstehenden Funkbetrieb wurden mit Stand 12. August knapp 350 Standorte weltweit vorangemeldet.