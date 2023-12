Live-Webinar auf YouTube: Der erste Amateurfunk-Operator im Weltraum

Am 7.12.2023 findet um 18:00 UTC auf YouTube ein besonderes ARISS-Webinar statt. Teilnehmer können Interessantes über die von Owen Garriott getätigten allerersten Amateurfunk-QSOs aus dem All von seinem Sohn Richard Garriott, W5KWQ, erfahren.

Richard Garriott ist ein Computerspiel-Entwickler und Weltraumtourist. Er startete am 12. Oktober 2008 als Passagier mit dem russischen Raumschiff Sojus TMA-13 zur internationalen Raumstation ISS. Sein Vater, der NASA-Astronaut Owen Garriott, W5LFL, leistete vor vierzig Jahren auf seinem historischen STS-9-Flug mit dem Space Shuttle Columbia Pionierarbeit für den Amateurfunk aus dem Weltraum. Am 28. November 1983 gestartet, führte Garriott im Rahmen seiner Spacelab-1-Mission internationale wissenschaftliche Untersuchungen durch. In seiner Freizeit kommunizierte er als erster Mensch aus dem Weltraum mit Funkamateuren auf der Erde.



Gastgeber des Live-Webinars ist der internationale ARISS-Vorsitzende Frank Bauer, KA3HDO. Das Webinar finden Sie unter folgendem Link:



https://www.youtube.com/watch?v=eAHWHaHuaEI