MAS-Meeting am FUNK.TAG in Kassel

Am 27.4. findet ein Treffen der Minimal Art Session (MAS) am FUNK.TAG im Flohmarktbereich in Kassel statt. Der Tisch wird entsprechend gekennzeichnet sein. Die MAS ist ein Funkwettbewerb (Contest), der sich mit dem Bau und Betrieb von minimalistischer Amateurfunkausrüstung befasst. Es werden Geräte mit weniger als 100 Bauteilen verwendet. Die Teilnehmer werden gebeten, ihre MAS-Geräte, sofern möglich, mitzubringen. Der Fokus liegt auf der technischen Herausforderung, einfache und energiesparende Funkgeräte zu konstruieren und zu betreiben.