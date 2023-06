Messe schließt mit 11100 Besuchern

Die 46. HAM RADIO ist am heutigen Sonntag mit einem Fazit von 11100 Messebesuchern zu Ende gegangen. Damit lag die Anzahl der Besucher über derjenigen im vergangenen Jahr mit 10200 Besuchern, wobei zu bemerken wäre, dass die 45. HAM RADIO noch unter der Ägide der ausklingenden Pandemie stattfand. Heuer war davon nichts mehr zu spüren, die Besucher pflegten wieder reichlich enge Kontakte.

Auch bei der Anzahl der kommerziellen Aussteller verzeichnete die 46. HAM RADIO einen deutlichen Aufwärtstrend mit einem Plus von 10 %. Insgesamt waren 220 Flohmarkt- und 149 kommerzielle Aussteller vertreten, darunter Kenwood und Difona, aber auch neue Firmen wie Aaronia. Die nächste HAM RADIO findet vom 28. bis 30. Juni 2024 statt. Dann können Newcomer erstmals direkt auf der „HAM“ eine Prüfung zur neuen Einsteigerklasse N ablegen, da die neue Amateurfunkverordnung am 21. Juni 2024 in Kraft tritt.