Mitgliederversammlung diskutiert vorliegende Anträge

Am Morgen noch vor Beginn der offiziellen Mitgliederversammlung ab 11 Uhr diskutieren die anwesenden Amateurräte gemeinsam mit dem Vorstand in großer Runde und öffentlich die vorliegenden Anträge. Im Sinne der Offenheit können hier alle anwesenden DARC-Mitglieder ebenfalls ihre Gedanken anbringen. Inwiefern nun beispielsweise der Antrag zur Reisekostenordnung (20A) oder die redaktionellen Änderungen an der Beitragsordnung (19A und auch -B) in der eigentlichen Mitgliederversammlung durchgehen werden, wird erst die spätere Versammlung schlussendlich zeigen.