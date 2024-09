Monatsbericht der IARU zum Thema Bandeindringlinge

Neu erschienen ist der Monatsbericht der IARU zum Thema Bandeindringlinge. Wieder nicht nur als Auflistung, sondern mit vielen Videos von Signalen, die auf den Amateurfunkbändern nichts verloren haben. Mit Hilfe der Videos – seit April 24 enthalten – kann man sehr einfach erkennen um was für ein Signal es sich handelt, wenn man so etwas hört oder am Wasserfall eines SDR-Empfängers sieht. Der Link lautet: www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2024/09/IARUMS-R1-Newsletter-2024-08.pdf .