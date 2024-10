Nächste RADIO-DARC-Sendung beschäftigt sich mit Störstrahlungsmessung

Zum Inhalt der Sendung: Die Funkamateure des Deutschen Amateur Radio Clubs e.V. unterstützen immer wieder auch wissenschaftliche Vorhaben. Seit einigen Jahren läuft ein ganz spezielles Projekt, bei dem mittels diverser Mess-Empfänger systematisch das Stör-Spektrum auf der Kurzwelle ermittelt und dokumentiert wird.

Was steckt hier dahinter, warum macht man so was überhaupt? Welche Erkenntnisse verspricht man sich? Das erfahren Sie in dieser Sendung.





Darüber informiert Rainer Englert, DF2NU.



Weitere Infos zu RADIO DARC erhalten Sie unter: https://www.darc.de/nachrichten/radio-darc/