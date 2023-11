Nächste Sendung von SAQ für den 24. Dezember geplant

Wer neben der HF-Aussendung auch die technische Seite näher am heimischen Bildschirm erleben möchte, kann den YouTube-Livestream ab 8.25 Uhr (07:25 UTC) verfolgen: https://youtu.be/33B5j7rnBnI. Testsendungen erfolgen bereits am Freitag, 22. Dezember zwischen 13 Uhr (1200 UTC) und 16 Uhr (1500 UTC). Kommentare nimmt man gerne per E-Mail unter info(at)alexander.n.se entgegen. Zur Sendung wird die Amateurfunkstation SK6SAQ auf den folgenden Frequenzen QRV sein: 3517,2 kHz CW, 7017,2 kHz CW, 14017,2 kHz CW, 3755 kHz SSB und 7140 kHz SSB. Weitere Informationen (in Englisch) unter https://alexander.n.se/en/saq-transmission-scheduled-for-christmas-eve-morning-dec-24th-2/.