NASA entdeckt spektrale Formationen im LEO-Orbit

Unter bestimmten Bedingungen kann die Schicht elektrisch geladen werden. Wie der Beobachtungssatellit GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk) festgestellt hat, können Plasmabänder, die sich über die Ionosphäre erstrecken, zu ungewöhnlichen X- und C-Formationen führen. Es handelt sich um eine verblüffende „Buchstabensuppe“, wie die NASA die Ergebnisse in einer Pressemitteilung bezeichnete. Diese könnte Aufschluss darüber geben, wie das Weltraumwetter die obere Atmosphäre unseres Planeten beeinflussen und „Funk- und GPS-Signale stören“ kann.



Geladene Teilchen bildeten dichte Bänder oder „Kämme“ um den magnetischen Äquator der Erde, während sich andernorts Bereiche mit geringer Dichte, die durch die untergehende Sonne verursacht werden, ausprägten, so die NASA. Die Wissenschaftler glauben, dass größere Störungen wie Sonnenstürme oder massive Vulkanausbrüche dazu führen, dass sich mehrere Erhebungen zusammenschließen und eine X-Form bilden, wie frühere GOLD-Beobachtungen gezeigt haben.



Doch nun haben Wissenschaftler dieselben Formen ohne einen solchen Anlass entdeckt, während einer ruhigen Phase der Sonnenaktivität. „Es ist ein unerwartetes Merkmal während geomagnetisch ruhiger Bedingungen“, erklärte Fazlul Laskar, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of Colorado und Hauptautor eines Artikels über die Entdeckung Anfang dieses Jahres, in einer Erklärung der NASA.



Neben einem „X“ nehmen einige Formationen in der Ionosphäre auch die eines „C“ an, die neuen Beobachtungen zufolge in unmittelbarer Nähe zueinander auftreten können. „Die Tatsache, dass wir so dicht beieinander liegende Blasen mit sehr unterschiedlichen Formen haben, zeigt uns, dass die Dynamik der Atmosphäre komplexer ist als wir erwartet haben“, sagte NASA-Wissenschaftler und Ionosphären-Experte Jeffrey Klenzing.



Unter dem Link https://science.nasa.gov/science-research/heliophysics/alphabet-soup-nasas-gold-finds-surprising-c-x-shapes-in-atmosphere/ ist der vollständige Artikel zu finden.