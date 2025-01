Neue Version des DARC-Logbuchprogramms Wavelog veröffentlicht

Um ein paar zu nennen:

Als eines der ersten Logbücher weltweit: ADIF 3.15 kompatibel

WAE Diplom-Check

Die DXCC-Entitäten für QSOs werden aus der LotW-Bestätigung übernommen

Diverse neue Auswertungen für die Tage mit QSOs (bspw. Punchcard)

Distanzberechnung des QSO-Partners nun auch bei QSOs die per API (z.B. WavelogGate) geloggt wurden

Eine komplette Liste der Änderungen gibt es unter https://github.com/wavelog/wavelog/releases/tag/1.9.1

Der DARC hat am 12. September das Logbuch für seine Mitglieder freigeschaltet. Das Logbuch wird Bestandteil des neuen DCLnext, welches aktuell programmiert und nach und nach veröffentlicht wird.

Vielen Dank an alle Nutzer die fleißig Fehler und Wünsche gemeldet haben. Bitte sendet diese auch weiterhin an logbuch(at)darc.de.



Vielen Dank auch an DF2ET, DJ7NT, HB9HIL und LA8AJA vom Entwicklerteam, sowie DG0TM, DO8MKR und DG9VH, die den Betrieb und Support für das log.darc.de sicherstellen, so Ronny Jerke, DG2RON, zuständiges DARC Vorstandsmitglied.