Neuer Distanzrekord auf GreenCube (IO-117)

Wie die AMSAT in den USA am Samstagnachmittag bekannt gab, hat Johnny Chocholaty, DK9JC, am 14.11.2023 den bisherigen Distanz-Weltrekord auf dem Amateurfuksatelliten GreenCube (IO-117) übertroffen. Der alte Rekord betrug 12.966 km und wurde im Januar 2023 aufgestellt. Die neue bestätigte Distanz beträgt nun 13.056 km.

Wie DK9JC berichtete, waren einige Wochen Vorbereitung nötig. „Anfang Oktober kontaktierte ich Mark, VK6PY, erstmals. In den kommenden Wochen wurden die Überlappungen (der sog. „Footprint“) berechnet und auf Basis der aktuellen Radardaten aktualisiert. Wir mussten den optimalen Footprint finden. Das war nicht so einfach, da es kaum Überlappungen gab. Mark musste auch ca. 1.200 km (pro Strecke) fahren, um von seinem Wohnort Perth in Australien zu dem äußersten nordwestlichen Zipfel von Australien zu gelangen. Das war bis ca. einen Tag vor dem Termin unklar, denn während es in Deutschland dauerhaft regnete, hatte Mark Buschfeuer an dem geplanten Ort“.





DK9JC war in JN39NE und Mark, VK6PY in OG78BE. Beide Stationen waren portabel und batteriebetrieben. Es wurden jeweils 15-Element Yagis mit 14,8 dBi Gewinn und rauscharme Vorverstärker verwendet.





GreenCube (auch Italy OSCAR 117, kurz IO-117) ist ein italienischer Technologieerprobungs- und Amateurfunksatellit in einer mittleren Erdumlaufbahn (MEO) in etwa 5800 km Höhe. Der Digipeater sendet im 70-cm-Band und ist derzeit der einzige nutzbare Satellit in einer solch hohen Umlaufbahn.





Darüber informiert Eugen Düpre, DK8VR.