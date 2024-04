Neues Update der DARC-App

Pünktlich zum anstehenden 6. FUNK.TAG in Kassel gab es ein Update der DARC-App. Laut Konrad Gralher, DK7ON, und Felix Pfannkuch, DO6FP, ehrenamtliche Entwickler der DARC-App, hat sich wieder viel getan. „Das Vortragsprogramm des FTK6 ist nun für alle sichtbar. Die Nutzer können die Termine wieder speichern und in den Kalender ihres Smartphones übertragen, um Erinnerungen zu erhalten und keine Vorträge mehr zu verpassen“, so die beiden.