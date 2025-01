Neumayer Station III funkt auch in 2025 über QO-100

DPØGVN ist wieder „on air“ und hat einen neuen, aktiven Operator: Alex, DL2ALY, der für die kommenden rund elf Monate unter anderem für die Kommunikation und die Datennetzwerke der Forschungsstation zuständig ist. In seiner Freizeit kümmert sich Alex um die Amateurfunkstelle DPØGVN und freut sich über zahlreiche Kontakte weltweit.

Am 9. August 2024 hatte Jörg, DO5JL, der letztjährige IT-Ingenieur/Funker auf der Neumayer Station III, bei Vorbereitungen auf einen Schulkontakt festgestellt, dass am Empfänger (Rx) keine Baken im Wasserfall zu sehen waren. Ein kurzer Test zeigte, dass sendeseitig wohl kein Problem vorlag, aber der Empfang bei DPØGVN war wie tot.



Trotz großen Einsatzes konnte er keine genaue Diagnose stellen und somit den Fehler mit den vorhandenen Mitteln nicht beheben, erste Überlegungen zogen einen Defekt des LNBs in Betracht, da aber keine Ersatzteile vorhanden waren, mussten somit alle Funkverbindungen inklusive der geplanten Schulkontakte vorläufig abgesagt werden.





Als Mitte November die neuen Mitglieder der 45. Überwinterung anreisten, hatte der neue IT-Ingenieur/Funker Alex, DL2ALY, Ersatzteile mit im Gepäck und er hat nach wenigen Tagen als Hauptfehler ein mechanisches Problem mit der Aufhängung der Antenne im Radom festgestellt. Er konnte es kurzfristig mit einem Kompromiss lösen, seit dem 22. November 2024 ist DPØGVN also wieder aktiv. Eine endgültige, stabile Reparatur wird bis Ende Februar 2025 vor Ort durch ihn erfolgen.



Ab Anfang März 2025 wird die AMSAT-DL wieder mit Schulkontakten beginnen und hat bereits die ersten Anfragen erhalten.



Kontaktaufnahme nur über:dp0gvn(at)amsat-dl.org





Alex, DL2ALY, ist ein sehr für den Amateurfunk begeisterter Operator, der sich in allen Betriebsarten, auch über Satelliten (LEO, MEO, GEO), sowie auf allen Bändern sehr gut auskennt und DPØGVN insbesondere in den digitalen Betriebsarten über QO-100 aktivieren wird. Aber natürlich immer in seiner Freizeit dort vor Ort.



Er wird versuchen, besonders in der dunklen Überwinterungszeit von April bis November 2025 auf der Neumayer Station III immer mal wieder auf QO-100 aufzutauchen, auch um sich mal nur angeregt zu unterhalten, ohne Pile-Ups. Jeder ist herzlich eingeladen, mit ihm Kontakt aufzunehmen.





Darüber informiert Charly Eichhorn, DK3ZL.