No Stress. QRS.

Habt ihr als CW-Anfänger und CW-Neueinsteiger Hemmungen, in CW Betrieb zu machen? Weil ihr nur langsam Geben bzw. Hören könnt? Kein Problem. Es gibt extra Frequenzen für den langsamen Telegrafieverkehr: 3555 5355 7035 10125 14055 18085 21055 24905 28055 kHz. Einfach mal dort rufen. "No Stress. QRS." Probiert es aus! Ja, es muss nicht immer "Schneller. Höher. Weiter." sein. Auch und gerade im Amateurfunk. Wir freuen uns auf euch. Just do it.