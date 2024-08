OL88YL – YLs belebten ihre internationale Freundschaft in Tschechien

Fünf Sommer, nachdem sie zum ersten Mal ihre Freundschaft und das gemeinsame Interesse am Amateurfunk zelebriert hatten, kehrte eine internationale Gruppe von 22 YLs zur Conteststation OK5Z in Mähren (Tschechischen Republik) zurück, wo alles begann. Unter der Ägide von Eva, HB9FPM, kamen die YLs aus 11 Nationen vom 4. bis 10. August zusammen und gingen unter dem Call OL88YL auf DX-Jagd.

Es blieb auch Zeit, um unter der Anleitung von Markus, HB9HVG, und Andreas, HB9JOE, eigene Antennen zu bauen. Die 20- und 15-m-Antennen wurden an den folgenden zwei Tagen auf drei SOTA-Gipfeln getestet, die auch Teil des Worldwide Fauna and Flora Awards waren. Es gab auch Momente des Feierns, als Hans, PB2T, von der Yasme Foundation den Yasme Excellence Award an Raisa, R1BIG, für ihre Förderung des Amateurfunks auf ihrem YouTube-Kanal überreichte. Wenn sie nicht auf Sendung waren, besuchten die YLs Orte, die reich an der Kulturgeschichte der Region sind. Für diejenigen, die aus Polen, Japan, Luxemburg, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, der Russischen Föderation und anderen Ländern angereist waren, hatte das lange fünfjährige Warten auf ein Wiedersehen ein glückliches Ende. Darüber berichtet die Amateur Radio Newsline. Weitere Informationen zum Event unter https://uska.ch/yl-event-ol88yl-2024/.