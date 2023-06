Online-Lehrgang des Distrikts H erhält DARC-Ehrenplakette

Ehrungen, die dritte: im Anschluss an die Verleihung des Shears Award zeichneten der DARC-Vorsitzende Christian Entsfellner, DL3MGB, sowie Vorstandsmitglied Ernst Steinhauser, DL3GBE, die Macher des Online-Lehrgangs des Distrikts Niedersachsen (H) mit der DARC-Ehrenplakette aus. Diese jährliche Auszeichnung des Deutschen Amateur-Radio-Club e. V. erhält eine aktive Amateurfunkgruppe in Deutschland für besondere Leistungen.

Mitverantwortliche Sabrina Deharde, DO7XK, schilderte in ihrer Rede, wie es zu dem Onlinekurs gekommen war. Mitverantwortlich war die Corona-Krise und die Tatsache, dass der Heimat-OV Garbsen (H42) nicht mehr ausbilden konnte. „Also haben wir das Konzept des OV Garbsen ,An zehn Samstagen zur Lizenz’ mit dem TREFF.darc verheiratet“, so DO7XK. Mit Erfolg: Von knapp über 30 Teilnehmern beim ersten Online-Lehrgang ist die Zahl auf mittlerweile 145 Anmeldungen angewachsen.