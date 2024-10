Orlando HamCation 2025 vom 7. bis 9. Februar

Der Orlando Amateur Radio Club veranstaltet vom 7. bis 9. Februar 2025, im Central Florida Fairgrounds and Expo Park die 78. jährliche Orlando HamCation (Florida, USA). HamCation ist die zweitgrößte Amateurfunk-Konferenz in den USA, deren erste Veranstaltung auf das Jahr 1946 zurückgeht. In 2024 verzeichnete man mit 25321 Teilnehmern einen Besucherrekord. 2025 ist mit fast 100 Anbietern vor Ort für jeden etwas dabei. In über 42 Foren besteht die Möglichkeit zur Fortbildung.