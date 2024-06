Ortsverbände U14 und H24 erhalten Ehrung für DARC-Clubmeisterschaft 2023

Am Messesamstag der 47. HAM RADIO fand die Preisverleihung der DARC-Clubmeisterschaft 2023 statt. Wie bereits im vergangenen Jahr führte das DARC-Referat Conteste zwei Siegerehrungen durch, eine für die Clubmeisterschaft Classic und eine für die Clubmeisterschaft Open.

Bei der Clubmeisterschaft Classic gewann der OV Straubing (U14) vor dem OV TU Dresden (S07) und dem OV Neubrandenburg (V22). Für die Niederbayern von U14 standen am Ende 3062,48 Punkte zu Buche, für den OV B13 waren es 2998,42 Punkte. Die Neubrandenburger Funkamateure von V22 erreichten 2992,27 Punkte.







Die Clubmeisterschaft Open gewann der OV Wolfsburg (H24) mit 10101,89 Punkten und einem deutlichen Vorsprung vor dem zweitplatzierten OV Straubing (U14) mit 8716,77 Punkten. Den dritten Platz erreichte der OV Vaterstetten (C01) mit 8521,51 Punkten.







Alle Ortsverbände nehmen automatisch in beiden Klassen an der Clubmeisterschaft teil. Zur Clubmeisterschaft Classic zählen insgesamt 12 Conteste, von denen je Gruppe (UKW und KW) die besten 4 Ergebnisse herangezogen werden. Zur CM Open zählen 16 Conteste. Hier werden je Gruppe (UKW und KW) die besten 5 Ergebnisse herangezogen.