Programmplan der 10. SDR-A steht fest

Der Programmplan für die 10. Software Defined Radio Academy (SDR-A), die in Kürze auf der HAM RADIO stattfinden wird, ist nun online unter 2024.sdra.io/pages/programme.html abrufbar. Es handelt sich um eine Veranstaltung innerhalb der HAM RADIO, die am Messesamstag stattfinden wird. Bewusst haben die Organisatoren diesmal auch den Fokus auf Einsteigerthemen rund um die Software Defined Radio Technik gelegt, um Newcomern einen leichten Zugang zu geben. So wird Ekki Plicht, DF4OR, über „SDR – eine leicht verständliche Einführung“ referieren.

Im Zusammenhang mit der in Kürze in Kraft tretenden novellierten Amateurfunkverordnung (AFuV) am 24. Juni ist auch der Vortrag von Prof. Dr. Matthias Jung, DL9MJ, mit dem Titel „Teaching SDR for Amateur Radio Licence Exams“ interessant. Nach der Mittagspause stechen die Vorträge mit Prof. Dr. Ulrich L. Rohde, N1UL, „10 Years of Software Defined Radio Academy“ sowie abermals von N1UL und Thomas Boegl, DL9MDB, mit dem Titel „Problems and Solutions in HF/UHF Systems“ heraus. Weitere Details finden sich im Programm auf der genannten Webseite.