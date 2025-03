Radio DARC auf Mittelwelle

Testweise sendet RADIO DARC im Monat März samstagabends um 19 Uhr ME(S)Z auf MW 1476 kHz. Der 1-kW-Sender steht in Bad Ischl in Österreich. Die Anlage besteht aus einer 26,5 m hohen Vertikalantenne. Damit ist der Sender über die Raumwelle nach Einbruch der Dunkelheit laut Hörerberichten in Ungarn, der Slowakei, Tschechien und der Republik Moldau bis nach Deutschland, in die Schweiz, die Niederlande und in England zu empfangen. Empfangsberichte bitte an radio@darc.de.