RADIO DARC mit Sondersendung zu 100 Jahre Rundfunk

Am 29. Oktober wird der Rundfunk in Deutschland 100 Jahre alt. „Aus diesem Anlass hat die Redaktion von RADIO DARC eine Sondersendung zum Thema ‚100 Jahre Rundfunk in Deutschland‘ zusammengestellt. Sie hören Erklärungen zu den damaligen Hintergründen, zur eingesetzten Technik und wir machen eine Zeitreise von den Anfängen über den Propaganda-Funk des 3. Reiches bis hin zu den Piratensendern der 70er Jahre“, kündigt Rainer Englert, DF2NU, die kommende Sendung an.