RADIO DARC streicht 6055 kHz

Mit Beginn des Wintersendeplans am Sonntag, den 29.10., streicht RADIO DARC die Aussendungen auf 6055 kHz. Damit entfällt die Doppelausstrahlung im 49-m-Band. Gesendet wird dann wieder um 11 Uhr MEZ auf 6070 kHz (via ORS Wien, 100 kW) sowie parallel im 31-m-Band auf 9670 kHz. Letztere Frequenz ist besonders in Norddeutschland gut zu empfangen. (Quelle: R. DARC vom 22. Oktober 2023)