Regionaler OV-Abend im DARC-Amateurfunkzentrum begeistert Teilnehmer

Das DARC-Amateurfunkzentrum in Baunatal öffnete am 29. November 2024 seine Türen für den einen regionalen OV-Abend. Die Veranstaltung lockte einige Ortsverbände aus der Region an und bot ein vielfältiges Programm.