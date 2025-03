RTA bestätigt seinen Vorstand

Der Vorsitzende des Runden Tisches Amateurfunk (RTA), Christian Entsfellner, DL3MBG, und sein Stellvertreter Michael Straub, DF4WX, wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Der RTA traf sich am 23. März im Amateurfunkzentrum Baunatal zu seiner Sitzung. Neben den Wahlen standen auch noch aktuelle Themen auf der Agenda. So wurde die Wunschliste des Runden Tisches Amateurfunk gegenüber Behörden ergänzt. Weiterhin haben die Vertreter der Mitgliedsverbände über EMV-Themen gesprochen.