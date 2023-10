Save the date: GHz-Tagung in Dorsten am 17. Februar 2024

Für die GHz-Tagung in Dorsten werden noch Vorträge zur Tagung oder Beiträge zum Tagungsband gesucht. Die GHz-Tagung lebt von der Mitarbeit der Teilnehmenden! Deshalb ist auch jeder noch so kleine Beitrag willkommen, gleich ob es sich um einen rein technischen Vortrag, Erlebnisse und Erfahrungen beim Contest oder um einen „know-how“-Tipp handelt. Wer einen Vortrag halten möchte oder einen Beitrag für den Tagungsband hat, setze sich bitte mit der Tagungsleitung unter tagungsleitung@ghz-tagung.de in Verbindung.