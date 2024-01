Selfspotting erlaubt – im QRP Cluster

„Selfspotting“, also die Selbstanzeige wo man selbst auf den Bändern gerade aktiv ist, ist in einem gewöhnlichen Cluster manchmal nicht so gerne gesehen. Ganz anders dagegen beim QRP-Cluster auf der Webseite www.qrpcluster.com . Hier geht es gerade darum, leichter QSO-Partner zu finden. Dazu heißt es auf der Webseite: „QRP-Signale sind in der Regel schwach und werden durch Rauschen und Störungen leicht übersehen.