Shears Award geht an den OV Salzgitter-Lebenstedt (H33)

Rowland G. Shears, G8KW, Ehrenmitglied Nr. 1 des DARC e.V., stiftete im Jahr 2000 einen gläsernen Wanderpokal, der jedes Jahr für den DARC-Ortsverband mit dem höchsten Zuwachs an Neumitgliedern vergeben wird. Dieses Jahr ging der Preis nach Niedersachsen zum OV Salzgitter-Lebenstedt (H33).

Zwei jugendliche Mitglieder des OV H33 nahmen den Preis entgegen. Nachwuchsfunker Erik Maaß, DO6EM, erklärte in seiner Dankesrede: "Wir haben glücklicherweise ein großes Clubheim. Hier findet regelmäßig nicht nur ein Basteltreff, sondern auch ein Jugendtreff ab 13 Jahren mit dem Schwerpunkt Programmieren statt. Wir haben intensiv dafür geworben und das hat für einen Mitgliederschub gesorgt“. Insgesamt konnte der OV Salzgitter-Lebenstedt (H33) 16 neue Mitglieder gewinnen.





Der Distriktsvorsitzende von Niedersachsen (H), Oliver Häusler, DH8OH, pflichtete bei: „Bei H33 zieht die Interessenten viel mehr an als das reine Hobby: Es ist die Gemeinschaft. Es ist immer was los und das vermittelt neuen Leuten das Gefühl, hier ist immer auch was für mich dabei“.