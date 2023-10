Sonderrufzeichen zum "Maustag" in der Luft

Heute nehmen das Amateurfunkzentrum und über 20 weitere Amateurfunk-Standorte in Deutschland am bundesweiten Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ des Westdeutschen Rundfunks teil. In diesem Jahr hat der DARC e.V. in Baunatal drei Sonderrufzeichen in der Luft: DLØENTE, DL3ELEFANT und natürlich DL23MAUS.