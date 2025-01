Stellungnahme des RTA zur Überarbeitung des Rufzeichenplans

Der Runde Tisch Amateurfunk (RTA) hat am 30. Dezember seine Stellungnahme zur Überarbeitung des Rufzeichenplans an die Bundesnetzagentur übersandt. Vorausgegengen war die Anhörung zur Änderung des Rufzeichenplans für den Amateurfunkdienst in Deutschland, veröffentlicht im Amtsblatt 23/2024 in Mitteilung Nr. 416/2024. Die Kommentierung des RTA ist als Vorstandsinformation auf der DARC-Webseite veröffentlicht unter www.darc.de/nachrichten/vorstandsinformationen/ . Zum Lesen müssen Sie sich vorab auf der DARC-Webseite einloggen.