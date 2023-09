Technik-Vortrag: „Anwendungen mit ESP-Prozessor“

„Anwendungen mit ESP-Prozessor“ ist das Thema eines Vortrags, den Heribert Schulte, DK2JK, am Dienstag, 19.9.23, ab 20 Uhr (local) auf Treff.DARC.de hält. Er gibt eine kurze Einführung in Micropython. In den Beispielen werden die Entwicklungsoberfläche „Thonny“ und ein ESP8266-Board verwendet. Vorgeführt werden eine LED-Ansteuerung, Taster-Abfrage, AD-Wandler (Poti), Tonerzeugung und CW-Bake.

Der Teilnehmerlink ist auf der Webseite treff.darc.de zu finden.