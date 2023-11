Technik-Vortrag „MoonBounce – EME“ am 21.11.2023 auf Treff.DARC

Save the Date: Am Dienstag, den 21.11.2023, findet um 20:00 Uhr auf Treffpunkt.DARC der Technik-Vortrag „MoonBounce – EME“ statt. Der Referent ist Andreas Imse, DJ5AR.

Andreas, DJ5AR, hat selbst über viele Jahre Moonbounce betrieben und war mit größerer und kleinerer Ausrüstung auf den Bändern 144 MHz bis 2320 MHz aktiv. Darüber hinaus hat er sich in Zusammenarbeit mit Funkamateuren am Radioteleskop in Dwingeloo mit weitergehenden Projekten, wie Kommunikation über Reflexionen an der ISS und kleineren Objekten in niedrigen Umlaufbahnen beschäftigt. Andreas hat verschiedenste Vorträge zu diesen Themen gehalten. Unter anderem auch einen Grundlagenvortrag zum Thema Moonbounce.





Der Link zum Treff.DARC: https://treff.darc.de