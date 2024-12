Termin zum Vormerken: Bunter Online-Abend der Amateurfunk-Weiterbildung am 18.2.2025

Zu einem bunten, langen Abend der Amateurfunk-Weiterbildung lädt das AJW-Referat herzlich alle Neugierigen ein und alle, die es werden wollen! Bitte bringt Eure eigenen Themen rund um den Amateurfunk mit: Hardware, Betriebsabwicklung, Software, Morsen, KI, Digimodes, DARC-Vereinsthemen oder worüber sonst Ihr Euch gerne informieren oder austauschen würdet. Am Abend selbst werden die Themen dann in kleinen Gruppen Interessierter behandelt.

Die ganze Veranstaltung trägt den etwas kryptischen Namen „AfuBarcamp“ und ist bei Eingeweihten recht beliebt. Eingeladen wird hier also zum 16. AfuBarcamp, es findet statt am 18.2.2025 von 19 bis 22:30 Uhr online auf treff.DARC. Interessenten wird empfohlen, sich den Termin jetzt schon in den eigenen Kalender einzutragen. Eine ICS-Termindatei dafür sowie weitere Informationen finden sich auf der Online-Präsenz des AfuBarcamps.