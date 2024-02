Tische für den FUNK.MARKT am 27. April in den Messehallen Kassel online sichern

Am 27. April von 9 bis 16 Uhr findet zum sechsten Mal der FUNK.TAG KASSEL statt. Die Veranstalter – der DARC Verlag mit dem ideellen Träger DARC e.V. – erwarten bis zu 3000 Besucher auf dem Messegelände in Kassel. Private Anbieter haben die Möglichkeit, sich für den insgesamt 160 Tische umfassenden Flohmarktbereich anzumelden. In diesem Jahr geht das ausschließlich online.