Titelträgerjahr Europäische Kulturhauptstadt und Amateurfunk-Event 2025C starten

Mit der Eröffnung des Titelträgerjahres zur Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 am Sonnabend, den 18. Januar 2025, startet zeitgleich das Amateurfunk-Event 2025C mit einem durchaus anspruchsvollem Diplom-Programm. Beteiligt sind die fünf Sonderstationen DL2025B, DL2025C DL2025E, DL2025S und DL2025W mit separaten Sonder-DOKs.

In der jeweiligen Teilnahmekategorie DL, Europa (außer DL) und DX (non EU) können nun bis zum 31. März 2025 zahlreiche Diplome in den vier Modes Mixed, CW, Phone und den Stufen Bronze bis Gold erarbeitet werden. Zu den erreichten Diplompunkten der Diplomjäger wird ein öffentliches Ranking für die Top 500 dargestellt.



Jeder Teilnehmer kann sich seine Platzierungen nach Ende des Events auf einem speziell dafür gestalteten Zertifikat dokumentieren lassen. Ein kostenloser Download der Zertifikate wie für alle Diplome und dQSLs (downloadable QSL) ist eingerichtet. Die Angebote gelten auch für SWLs. Weitere Informationen unter https://2025c.de/ bzw. über die QRZ.com-Seiten der jeweiligen SES.





Das ganze 2025C-Team https://2025c.de/ses-teams/ freut sich über zahlreiche Anrufe!