Tokyo Ham Fair am 24./25. August in Japan

Die dritte große Amateurfunkmesse in diesem Jahr, die Tokyo Ham Fair, findet am 24. und 25. August statt. Öffnungszeit für Besucher ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15.30 Uhr. Veranstalter ist der japanische Amateurfunkverband JARL. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr in der Ariake GYM EX in Tokyo statt. Die JARL erwartet etwa 31000 Besucher. Auf der Webseite www.jarl.org/English/4_Library/A-4-6_ham-fair/Ham%20Fair%202024,%20Tokyo.html sind auf Englisch einige Informationen, u.a. eine FAQ (Fragensammlung) zusammengestellt.