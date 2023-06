Tolle Preise bei der HAM RALLYE

Der Besuch der HAM RADIO vom 23.-25. Juni in Friedrichshafen ist an sich schon sehr lohnend. Für die jüngeren Teilnehmer gibt es aber noch ein ganz besonderes Bonbon: Die HAM Rallye ist ein Parcours quer über das Messegelände, bei dem eine Reihe von höchst unterschiedlichen Aufgaben zu lösen sind. An 25 Stationen ist eine ganze Menge los, vom Suchspiel über die Geschicklichkeitsaufgabe bis hin zum Quiz.