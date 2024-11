Treff.DARC-Technik-Vortrag: Multicolor LEDs mit digitaler Ansteuerung

Am Dienstag, den 26. November 2024, wird Mathias Dahlke, DJ9MD, Sie in die farbenfrohe Welt der Multicolor LEDs entführen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie diese kleinen Lichtquellen es schaffen, ein ganzes Farbspektrum zu erzeugen? In diesem Vortrag erfahren Sie alles über LEDs im Allgemeinen und tauchen dann tief in die Welt der Multicolor LEDs ein. Diese erstaunlichen Bauteile mischen aus den Grundfarben Rot, Grün und Blau eine schier unendliche Palette an Farbtönen.