Treff.DARC-Technik-Vortrag: Offene Fragestunde zur Antennenerdung

Am heutigen Dienstag, 19. November findet auf dem Treff.DARC der Technik-Vortrag „Offene Fragestunde zur Antennenerdung“ mit Thomas Raphael, DF4KJ, statt. OM Raphael ist Experte auf dem Gebiet und im VDE tätig. Wie die Erdung und der Potentialausgleich bei einer Amateurfunkanlage zu erfolgen hat, wird in der neuen VDE Norm 0855-300 beschrieben. In diesem Treff werden Fragen aus der Praxis diskutiert. Fragen ggf. mit Fotos oder Zeichnungen bitte vorab an frage%antennenerdung@gmx.de zusenden. Beginn der Online-Veranstaltung ist 20 Uhr. Teilnahmelink auf treff.darc.de .